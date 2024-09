João Maria e Mel Maia - Reprodução Instagram

João Maria e Mel Maia Reprodução Instagram

Publicado 18/09/2024 11:04

Rio – Namorado de Mel Maia, João Maria Pereira, de 18 anos, se tornou assunto nas redes sociais, nesta terça-feira (17), ao anunciar a venda de uma bolsa de grife da atriz em sua loja virtual. É que os internautas notaram que o item teria sido um presente dado por MC Daniel à atriz na época em que os dois estavam juntos.

fotogaleria

"Meus amigos, estou muito contente em anunciar que hoje vou lançar a minha mais nova loja de produtos de luxo. Essa loja vai começar com uma bolsa da Prada, em segunda mão e em muito bom estado, portanto, fiquem atentos que vou deixar o @ (da loja) e vocês podem ir lá comprar", disse o surfista. Em seguida, ele mostrou uma foto da bolsa.Os internautas não perderam tempo e comentaram a publicação. "O MC Daniel vendo o cara vender o presente que ele deu... deve estar rindo à toa!", ironizou um usuário da rede social. Outro comentou: "Enquanto o Mc Daniel presenteia, o outro vende". A polêmica não parou por aí. "Namorar com 'liso' dá nisso. Tá leiloando o presente que o ex deu", disparou uma terceira pessoa.Irritado com as insinuações, João Maria voltou às redes para esclarecer a situação. Ele negou que Mel estivesse "doando" a bolsa para ajudá-lo financeiramente, ao comentar a publicação de um perfil de entretenimento no Instagram. "Ninguém doou nada, não sou instituição de caridade. Estou a vender a bolsa para ela, como é óbvio o dinheiro vai pra ela. Vocês não perdem tempo (risos)", declarou.