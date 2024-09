Katy Perry - Reprodução Instagram

Publicado 18/09/2024 13:56

Rio - Katy Perry apareceu, na manhã desta quarta-feira (18), na varanda do luxuoso hotel Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, onde está hospedada, e esbanjou simpatia. Carismática, a artista segurou uma bandeira do Brasil e acenou para os fãs que estavam no local para vê-la de pertinho.

A própria Katy publicou um vídeo do momento em sua rede social. Nas imagens, uma legião de fãs surgem eufóricos com a aparição da A própria Katy publicou um vídeo do momento em sua rede social. Nas imagens, uma legião de fãs surgem eufóricos com a aparição da artista, que fará uma visita surpresa aos participantes do "Estrela da Casa", da TV Globo, nesta tarde.

Katy fará sua apresentação no Rock in Rio na próxima sexta-feira (20). Este dia do festival será especial, com uma programação exclusiva de apresentações de artistas mulheres, prometendo um espetáculo inesquecível para o público.