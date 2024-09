Ana Castela mostra novo ônibus super equipado: ’É aqui que vou morar’ - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 19/09/2024 08:45

Rio - A cantora Ana Castela, de 20 anos, mostrou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), seu novo ônibus super equipado. O "busão" conta com geladeira, televisão e uma cama de casal. A "Boiadeira" pediu ajuda dos seguidores para dar nome ao veículo, além de chamar um padre para benzer o meio de transporte.

"Vai ser a primeira vez que vou entrar e juntinho com vocês [...] Que chique, isso aqui se torna uma cama! Ai que legal. É aqui que vou morar!", disse a cantora animada, enquanto explorava o novo "lar". Os assentos ainda estavam protegidos com plástico, o que indicava que ainda não havia sido usado."Essa aqui é a minha cama, tem mesa e televisão. Que isso, uma geladeira? Tem água de verdade, amei", falou Ana. A parte externa do veículo é toda personalizada com o nome e foto da cantora em tons de preto e rosa.O "busão" irá ajudar a sertaneja a se locomover ao fazer shows pelo Brasil. Inclusive, ela irá estrear no Rock in Rio no próximo sábado (21). A artista vai subir no Palco Mundo do festival junto com Chitãozinho e Xororó, Luan Santana, Simone Mendes e com a Orquestra Sinfônica Heliópolis.