Preta Gil - Reprodução Instagram

Publicado 19/09/2024 12:09 | Atualizado 19/09/2024 14:48

Rio - Preta Gil usou as redes sociais, nesta quarta-feira (18), para falar sobre a queda de cabelo nesta nova fase do tratamento contra o câncer. A filha de Gilberto Gil contou as fãs que os fios tem caído aos poucos, mas demonstrou não estar preocupada com isso. Ela ainda lembrou que no primeiro ciclo do tratamento oncológico não precisou raspar a cabeça.