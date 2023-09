Fernando Zor troca beijos com influenciadora digital em festival

Rio - Parece que o romance entre Fernando Zor e a influenciadora digital Nayara Munhoz engatou. Após curtirem um passeio de barco juntos, na última quinta-feira, em clima de romance, os dois trocaram beijos e carinhos no Rodeio de Jaguariúna, em São Paulo, neste sábado.

O sertanejo, que viveu um relacionamento ioiô com Maiara, dupla de Maraisa, se apresentou no evento ao lado de Sorocaba; e a estudante de biomedicina curtiu o show do palco. "Gigantes. Fizeram um show inteiro só voz e violão, sem banda, e foram sensacionais, como sempre", comentou Nayara ao compartilhar um vídeo do show da dupla em sua rede social.

Além de Fernando e Nayara, outros famosos marcaram presença no Rodeio, como Rafa Kalimann, Larissa Tomásia, Stéfani Bays, Arthur Picoli e Sarah Andrade. O festival também contou com shows de Pedro Sampaio - que foi clicado ao lado do namorado, Henrique Meinke, no camarim - da dupla Zé Neto e Cristiano e da banda americana Lynyrd Skynyrd.

Eduardo Martins / Agnews



