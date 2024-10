Clara Moneke - Amichavy

Clara MonekeAmichavy

Publicado 21/10/2024 05:00

Rio - Depois de arrasar como Kate, mais conhecida como "Katelícia", em "Vai na Fé" (2023), Clara Moneke voltou a encantar o público como Caridade em "No Rancho Fundo", da TV Globo. Cozinheira de mão cheia, a personagem tem passado maus bocados na reta final da novela com o sequestro do pai, Primo Cícero (Haroldo Guimarães), e a perda de seu restaurante, já que Deodora (Debora Bloch) comprou o estabelecimento. Em entrevista exclusiva ao DIA, a atriz opina sobre a má fase da chef e admite que fica mexida emocionalmente com as situações vividas por ela.

fotogaleria

"Toda a trajetória da Caridade é muito emocionante, porque acho que reflete muito a vida da maioria dos sertanejos e das mulheres batalhadoras. O que mais me marcou foi a reta final, com as questões do restaurante, que é tudo para ela. O trabalho e a família são o centro da vida dela, e ver tanto a tristeza da família quanto o restaurante sendo ameaçado mexeu muito comigo", admite a artista, que opina: "O maior dilema moral que a Caridade está vivendo agora é o de ter que mentir para a família para protegê-los. Essa relação entre a mentira e a proteção é muito complexa".

Assim como a personagem, Clara também é trabalhadora e muito família. "Eu me identifico com a Caridade de várias formas. Ela faz parte de uma família com irmãos, e eu também sou uma mulher com irmãos, então eu entendo bem essa relação familiar. Sempre fui independente, trabalho com arte desde muito nova e sempre fui incentivada pela minha família", explica.

Cria de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, Moneke diz como tem sido a experiência de atuar pela primeira vez em uma novela regional. "Está sendo ótimo, porque me desafia e mostra que posso ir além do que as pessoas esperam de mim". A artista também faz um balanço da trajetória de Caridade ao longo da trama. "Ela começou em um lugar de subserviência, passando por diversas experiências difíceis, mas com muito esforço, construiu um restaurante de sucesso. A trajetória da Caridade é inspiradora", acredita.



Estilo pessoal e vida pessoal



Além de falar sobre seu trabalho, Clara abre o jogo sobre relação com a moda. "Para mim, a roupa é uma maneira de expressar como me sinto e como quero ser percebida. Adoro brincar com isso. Sou fã de calçados, especialmente de tênis confortáveis, e embora eu goste de extravagâncias, acredito que 'menos é mais'", disse a atriz, que gosta de usar calça jeans, cropped e tênis.



Ela ainda revela como equilibra a rotina de gravações com o autocuidado. "Gravar novela é uma rotina muito intensa. Procuro reservar um tempo para mim, cuidar da minha alimentação, estar com a minha família e fazer terapia. Todo esse equilíbrio entre corpo, mente e espírito é essencial", afirmou.

Sobre a exposição pública e o aumento da sua popularidade, Clara afirma que, embora seja gratificante ser reconhecida pelo seu trabalho, prefere manter sua vida pessoal reservada. "A popularidade e o reconhecimento são ótimos, mas o mais importante é ditar o que eu quero disso, e não deixar que isso dite minha vida", conclui.