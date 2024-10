Rodrigo Faro durante entrevista ao ’Domingo Espetacular’ - Reprodução de vídeo

Rodrigo Faro durante entrevista ao ’Domingo Espetacular’Reprodução de vídeo

Publicado 21/10/2024 08:11 | Atualizado 21/10/2024 10:16

Rio - Rodrigo Faro, de 51 anos, foi às lágrimas ao falar da cirurgia de Vera Viel para a retirada de um tumor maligno da coxa esquerda. O apresentador da "Hora do Faro", da Record, comentou que fez um trato com a mulher de que ela voltaria do procedimento com vida.

fotogaleria

"A gente fez um trato: 'Vamos combinar uma coisa, você vai voltar. Só isso'", contou o artista, em entrevista a Roberto Cabrini, exibida no "Domingo Espetacular". Aos prantos, Vera disse que a cirurgia demorou mais que deveria. "A cirurgia estava prevista para durar três horas, mas acabou com oito". Rodrigo explicou: "O tumor estava para dentro, enraizado".

Faro voltou a relembrar de momentos antes da cirurgia da mulher: "Falei para ela assim: você vai voltar, né? Ela disse: vou voltar. E ela falou um negócio que me marcou muito. Deus é bom, porque permite o que é necessário", recordou. Ele também disse que sofreu com o diagnóstico da amada. "Várias vezes pensei: 'A Vera não merecia isso'. Várias vezes eu me perguntei por que não aconteceu comigo, mas com ela".

Na entrevista, o apresentador disse que a modelo está curada do câncer. "O tumor foi retirado com margem de segurança 5 milímetros, a reconstrução das veias dela foi sucesso. A gente tem que monitorar. A grande preocupação é uma trombose". Vera atualizou seu estado de saúde. "Estou bem, já consigo caminhar bastante. No mês que vem eu começo a fazer as sessões de radioterapia".

Encontro com Deus

Vera relatou que viveu uma experiência com Deus no momento da cirurgia. "Ele pediu: 'Descansa aqui nos meus braços enquanto durar essa cirurgia. E eu respondi: 'não posso, eu tenho que voltar, porque tenho que voltar para minha casa'. Mas Deus disse que eu iria voltar, que em nenhum momento pensou que eu ficaria ali", recorda. "Ele me falou que eu seria curada, que tinha muita gente orando por mim, muitos pedidos em meu nome. Eu iria voltar porque tinha eu tinha muita vida e muito o que viver com as minhas filhas ainda", completou.

A modelo também lembrou o momento do diagnóstico. "Segundo os médicos, esse tumor já estava em mim, aproximadamente no começo do ano e foi crescendo lentamente. Eu só descobri porque comecei a fazer as aulas, com o impacto do muay thai você chuta muito, com os chutes ele acabou estourando. E aí virou um hematoma, que virou um nódulo, um coágulo que eu conseguia apalpar. O Rodrigo começou a insistir para eu fazer uma ressonância. Ele tem muito [um papel fundamental] e aí é Deus usando".

Ela admitiu que teve medo. "Eu não podia ficar também sendo forte o tempo todo. Não adianta querer ser forte o tempo todo. Eu chorei várias vezes! Sozinha, quando eu estava tomando banho, porque eu não sabia realmente o que ia acontecer. Então é uma dúvida e um medo, uma doença que eu já perdi meu pai e muita gente hoje em dia está tendo. Não tem como evitar e você fica com medo", completou a ex-modelo.