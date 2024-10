Murilo Huff conta que filho com Marília Mendonça está aprendendo música - Reprodução de vídeo

Publicado 21/10/2024 07:52

Rio - Murilo Huff, de 29 anos, participou do "Domingão com Huck", da TV Globo, deste domingo (20). O sertanejo contou que o filho, Léo Mendonça, de 4 anos, está seguindo os passos dos pais ao fazer aulas de música. O pequeno é fruto do antigo relacionamento do artista com a cantora Marília Mendonça, que morreu em 2021.



"[Ele] Está bem demais, graças a Deus. Tocando bateria, aprendendo a tocar. Se perguntar, ele já fala que é baterista", falou, durante o bate-papo com o apresentador Luciano Huck.