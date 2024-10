Rodrigo Faro mostra Vera Viel após cirurgia - Reprodução do Instagram

Rodrigo Faro mostra Vera Viel após cirurgiaReprodução do Instagram

Publicado 12/10/2024 08:34 | Atualizado 12/10/2024 12:03

Rio - Rodrigo Faro, de 50 anos, conto aos fãs que a cirurgia da mulher, Vera Viel, para a retirada de tumor maligno na coxa esquerda, durou oito horas. Em uma publicação feita no Instagram, na madrugada deste sábado (12), o apresentador mostrou a modelo dormindo no quarto do Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo, e agradeceu as orações que ela recebeu.

fotogaleria

"Minha Vera voltou pra mim…Depois de 8 horas de cirurgia. Primeira batalha vencida! Para honra e glória de Jesus!!! Obrigado pelas milhões de orações", escreveu Faro na legenda. Em outra postagem, ele ressaltou que Vera, que completa 49 anos, neste sábado, "está bem".

De acordo com o boletim médico de Vera, divulgado pelo hospital, ela está clinicamente estável. "A paciente Vera Lucia Viel Faro realizou nesta sexta-feira, 11 de outubro, cirurgia de retirada de sarcoma sinovial localizado na coxa esquerda, sem intercorrências. A paciente encontra-se clinicamente estável e seguirá internada para acompanhamento pós-operatório", diz o documento assinado pelos médicos Leandro Santini Echenique, cardiologista; Reynaldo Jesus Garcia Filho, ortopedista; Roberto Carmagnani Pestana, oncologista; e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico do Hospital Israelita Albert Einstein.