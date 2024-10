Silvero Pereira recebe famosos na pré-estreia de 'Maníaco do Parque'

Rio - Diversos famosos marcaram presença na pré-estreia de "Maníaco do Parque", filme protagonizado por Silvero Pereira, de 42 anos. O lançamento do longa-metragem aconteceu na 26º edição do Festival do Rio, e foi exibido no Cine Odeon, no Centro da Cidade.

Além de Giovanna Grigio, Bruno Garcia e Talita Younan, que integram o elenco do filme, também prestigiaram o lançamento Diogo Almeida, Leonardo Bittencourt, Yara Charry, Augusto Madeira, Giovana Cordeiro e Rafael Gualandi.

"Maníaco do Parque" conta a história do motoboy Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido após ser condenado por atacar 23 mulheres e assassinar 10 delas na década de 1990. O criminoso escondia os corpos de suas vítimas no Parque do Estado, em São Paulo.

Relatar erro