Elenco de \'Turma da Mônica - Origens\' se reúne em première

Rio - O elenco da nova série "Turma da Mônica - Origens", do Globoplay, se reuniu para assistirem a pré-estreia. O evento foi realizado no Kinoplex do Shopping Parque da Cidade, em São Paulo, neste sábado (12), data em que é celebrado o Dia das Crianças.

Na trama, Louise Cardoso vive a Dona Mônica; Daniel Dantas interpreta o Sr. Cebola; Malu Valle faz Dona Magali; Paulo Betti vive o Sr. Cascão; e Dhu Moraes interpreta Dona Milena. Já o elenco infantil conta com Giovanna Urbano (Mônica), Felipe Rosa (Cebolinha), Manu Colombo (Magali), Bernardo Faria (Cascão) e Sabrina Souza (Milena).

A série, que conta com seis episódios, estreia dia 24 de outubro e terá duas linhas temporais paralelas, passeando entre passado e presente. A história propõe uma conversa geracional e a reflexão sobre como as relações se transformam com a maturidade.

