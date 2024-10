Viih Tube e sua família - Reprodução Instagram

Viih Tube e sua famíliaReprodução Instagram

Publicado 12/10/2024 14:10

Rio – Viih Tube e Eliezer passaram por um perrengue, devido às fortes chuva em São Paulo, nesta quinta-feira (11). Uma árvore caiu em cima da casa do casal. O empresário relatou por um vídeo no Instagram Stories, que uma parte da residência foi toda destruída, mas que todos estão bem.

fotogaleria

"Caiu uma árvore em cima da nossa casa. Mas estamos todos bem. Graças a Deus", declarou Eliezer, mostrando os danos causados pela árvore que caiu.



Com a região toda escura por conta da queda de energia, o influenciador também mostrou o estado que ficou a rua onde residem, "Vou mostrar o estado na rua. Vi aqui no vizinho só para ver se ele estava bem, pois está viajando e a mulher dele está com as crianças. Olha só, na porta de casa. Que situação. A árvore caída, tudo caído", contou o marido de Viih Tube.



O casal são pais de Lua, de 1 ano e 6 meses e estão a espera do segundo filho, Ravi, que está oitavo mês de gestação.