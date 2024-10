Luísa Sonza e Luis Ribeirinho - Reprodução/Instagram

fotogaleria Rio - Em clima de romance, Luísa Sonza compartilhou uma série de imagens na companhia do namorado, Luis Ribeirinho, neste sábado (12). Os registros foram tirados durante viagem da cantora de 26 anos para Portugal, país de origem do médico. O casal foi visto juntos pela primeira vez em março . Na ocasião, a artista realizou um show surpresa no Parque Burle Marx, em São Paulo.

Um mês antes da aparição pública, o médico divulgou uma foto com Luísa Sonza no Valentine's Day, celebrado em fevereiro nos Estados Unidos. No registro. o casala apareceu juntinhos em um clique tirado em frente ao espelho.