Lucas Lima vai participar do Futebol Solidário em prol do ’Criança Esperança’Reprodução/Instagram

Publicado 12/10/2024 18:41

Rio - Em clima de Dia das Crianças, celebrado neste sábado (12), Lucas Lima jogou bola com o filho Theo, de 10 anos, fruto do casamento com Sandy. O momento faz parte da preparação do músico para o Futebol da Esperança, evento solidário que será realizado na Arena Corinthians, em São Paulo, neste domingo.

fotogaleria "Então, isso vai rolar amanhã. Então hoje eu comprei uma chuteira e fui bater bola para que amanhã não seja o primeiro chute em quinze anos (não estou exagerando)", escreveu nos Stories. "Isso é o que vocês podem esperar para amanhã", advertiu Lucas.