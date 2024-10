Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento em setembro deste ano - Reprodução / Instagram

Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento em setembro deste anoReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2024 16:42

Rio - Sandy usou suas redes sociais nesta sexta-feira (11) para fazer uma homenagem especial ao ex-marido Lucas Lima, celebrando seu aniversário de 42 anos. Embora o casamento tenha chegado ao fim, a parceria entre os dois continua evidente, especialmente na criação do filho Theo. No post, Sandy reforçou o carinho que ainda nutre pelo músico, destacando suas qualidades e sua atuação como pai.



"Hoje é dia desse 'cemporcentista' profissional, influencer barista, ator-modelo-dançarino, cantor, multi-instrumentista e melhor pai que você respeita!! E eu desejo sonhos realizados e toda alegria que ele planta no mundo e que ele merece!! PS: É claro q tinha que ter imagem dele na Disney e comendo um docinho, né? Hehehe…", escreveu a cantora.

Homenagem à Cunhada Monica Benini

Além de parabenizar Lucas Lima, Sandy também aproveitou a data especial para fazer uma declaração carinhosa à sua cunhada, Monica Benini, esposa de Junior Lima. Em suas palavras, ela destacou as qualidades de Monica como mulher e mãe.



"E hoje tb é dia dessa cunhadinha diva maravilhosa, mulher potente, criativa, livre, corajosa, super mãe e esposa, que merece toda poesia e tudo de mais lindo do mundo. Deixem aqui todo amor, carinho, respeito e muitas coisas bonitas que possam enfeitar o dia desses dois gauchinhos amados."