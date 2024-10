Raquel Brito no reality A Fazenda 16 - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2024 14:17 | Atualizado 11/10/2024 14:29

Rio - Raquel Brito, 23 anos, recebeu alta do hospital, na quinta-feira (10). Ela foi internada após passar mal durante uma prova no reality show "A Fazenda", da Record. Segundo o boletim médico, assinado por Leandro Santini Echenique, Coordenador Médico do programa da Record, nesta sexta-feira (11), a baiana foi diagnosticada com miocardite aguda e seguirá com tratamento com medicamentos em casa.

"Nossa Raquel iniciou o tratamento e recebeu alta nesta quinta-feira (10). Ela ainda continua em repouso e observação e, em breve, será liberada para viajar e retornar para Salvador", diz a legenda da imagem publicada no Instagram dela.

Raquel deixou "A Fazenda 16" na segunda-feira (7), por recomendações médicas. Durante a Prova do Fogo, ela passou mal e teve que ser atendida pela equipe médica do programa. Na ocasião, a produção informou aos competidores: "Atenção. A participante Raquel Brito está bem e segue em observação aguardando a realização de novos exames. Por esse motivo, ela não vai participar da atividade".

A irmã de Davi Brito foi hospitalizada e não voltou mais ao confinamento.

O que é miocardite aguda?

A miocardite aguda é uma inflamação do miocárdio, uma das camadas das paredes do coração. Ela pode ser causada por infecções virais, bacterianas, fúngicas ou parasitárias.

Segundo informações do site oficial dos hospitais da Rede D´Or, a miocardite pode ser uma complicação de infecções comuns, como a gripe, ou de infecções relacionadas ao coração, como a febre reumática e a doença de Chagas.

Os sintomas da doença incluem palpitações, dor no peito, tontura e fadiga.