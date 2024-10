Raquel Brito relembra momentos de tensão ao passar mal em 'A Fazenda' - Divulgação / Record

Publicado 11/10/2024 19:49

Rio - A saída de Raquel Brito de "A Fazenda" após passar mal durante a realização da Prova de Fogo no último domingo (6), preocupou os fãs da peoa, que desde então permaneceu internada em um hospital na capital paulista. Nesta sexta-feira (11), a irmã de Davi Brito divulgou um boletim médico esclarecendo o diagnóstico que recebeu, uma miocardite aguda. Ela concedeu entrevista ao Domingo Espetacular, que vai ao ar neste domingo e relembrou os momentos de tensão que viveu.

"Quando eu vi as médicas tentando me reanimar ali, eu disse: "não, eu vou morrer, me ajuda, eu estou morrendo, estou morrendo." E elas pedindo para acelerar a ambulância: "acelera, corre, corre, porque a Raquel está tendo um espasmo'", contou.



Durante a gravação da dinâmica, Raquel começou a sentir dor no peito e a prova foi interrompida para que ela recebesse atendimento no local. A ex-peoa precisou ser levada ao hospital onde precisou passar por exames que revelaram a inflamação do coração. Diante do quadro, por recomendação médica, ela teve que deixar definitivamente o reality show.



Na entrevista, ela faz um desabafo de tudo que viveu nos últimos dias. Além de esclarecer seu estado de saúde, ela abre o jogo a respeito de sua breve estada no reality, avaliando sua participação no jogo.