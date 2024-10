Madonna surge de luto pela morte do irmão em ensaio fotográfico - Reprodução / Instagram

Rio - Provando ser uma verdadeira diva, Madonna mostrou que, mesmo na tristeza, é capaz de dar alguns closes. Nesta sexta-feira (11), a Rainha do Pop publicou registros de um ensaio fotográfico em que estaria supostamente se preparando para o velório do irmão mais novo, Christopher Ciccone.

Nos Stories, do Instagram, a cantora compartilhou uma sequências de fotos em preto e branco. Para o ensaio, ela apostou em um vestido preto rendado, além meia-calça e luvas arrastão. Um scarpin, também preto, completava o look. Antes das poses, ela compartilhou uma foto do irmão.

Para as fotos, Madonna posou em frente a um espelho, usando um óculos de grau, e debruçada em um piano. Em outra, ela surgiu com o rosto coberto pelas mãos. Em mais uma, a cantora mostrou detalhes do sapato e meia-calça.

Christopher Ciccone, irmão mais novo da Rainha do Pop, morreu aos 63 anos, vítima de um câncer na última sexta-feira (4). No domingo (6), Madonna publicou uma homenagem emocionante e disse que o ele "foi o ser humano mais próximo dela durante tanto tempo".

O dançarino chegou a aparecer em clipes da cantora, como "Lucky Star", e a dirigir turnês importantes da carreira da artista, como a "Blond Ambition" e a "The Girlie Show".