João Palma filho de Mário Gomes - reprodução Instagram

João Palma filho de Mário Gomesreprodução Instagram

Publicado 11/10/2024 18:39 | Atualizado 11/10/2024 18:42

Rio - João Palma, de 18 anos, filho do ator Mário Gomes, gerou polêmica nas redes sociais ao aparecer ostentando um carro de luxo. O jovem, que está investindo em sua carreira de cantor, foi alvo de críticas por parte de internautas, que associaram a imagem de ostentação à recente situação financeira enfrentada pela família. Mário Gomes, conhecido por seus papéis de destaque na TV , foi despejado de sua mansão em um condomínio de luxo na Joatinga, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



A exibição de João Palma em um carro caro não passou despercebida pelos seguidores do ator. Alguns questionaram o contraste entre a ostentação do jovem e o momento de dificuldade financeira vivido pela família, que chegou a receber apoio de seguidores após o despejo da mansão. "O golpe tá ai, cai quem quer, chorou tanta miséria, pediu pix pra campanha, e o filho ostentando", escreveu uma internauta. Outra pessoa comentou: "Como é que é? Sério que o filho dirige um Porsche? Como é que o pai estava aos prantos por conta da casa e o filho dirigindo um carro extremamente caro?"



Mário Gomes sai em defesa do filho



Diante das críticas, Mário Gomes rapidamente defendeu o filho. O ator explicou que João Palma, apesar da pouca idade, sempre trabalhou e conquistou seu próprio dinheiro. "Venho aqui, para falar do meu amado, maravilhoso, estudioso, talentoso, bonito, meu filho. Sempre ganhou o dinheirinho dele. Aos quatro anos começou a tocar violão, aos cinco participou como protagonista de 'João e Maria', peça teatral, fez muitos comerciais, matérias para revistas, para TVs, moda, etc", declarou o ator.



Além disso, Mário ressaltou que o jovem está atualmente focado em sua carreira de cantor e que o sucesso de João vem atraindo a atenção de grandes produtoras. Ele destacou o esforço e a dedicação do filho ao longo dos anos, lembrando que João ajudou a construir o próprio estúdio onde grava suas músicas. "Ele nunca foi pobre. Deixamos de agir em muitas frentes, porém sempre nos preocupamos em nos alimentarmos bem e nos mexermos fisicamente, regularmente", afirmou Gomes. Segundo o ator, o jovem está colhendo os frutos de seu trabalho, com produtoras nacionais e internacionais interessadas em seu talento.