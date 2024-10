Famosos comparecem à pré-estreia do filme de Marcos Mion, 'MMA - Meu Melhor Amigo'

Rio - Famosos prestigiaram ,nesta sexta-feira (11), o lançamento do filme "MMA - Meu Melhor Amigo", onde Marcos Mion, de 45 anos, é protagonista. A pré-estreia fez parte da 26ª edição do Festival do Rio, onde o longa ganhou uma sessão especial, no Cine Odeon, no Centro do Rio.



Nomes como Paloma Bernardi , Evelyn Castro, Amaury Lorenzo, Marcos Pasquim , Lilia Cabral, Giulia Bertolli e Camilla Camargo marcaram presença no evento.



Com estreia prevista para 16 de janeiro de 2025, o filme acompanha Max Machadada (Marcos Mion), um lutador de MMA que enfrenta uma lesão no ombro. Durante a recuperação, ele descobre que é pai de um menino autista de 8 anos, o que o leva a repensar seus valores e a buscar um vínculo com o filho, enquanto se prepara para sua última luta.



O elenco conta com Antonio Fagundes, que interpreta o pai de Max, e Andréia Horta, como a mãe do garoto. Também estão no filme Guilherme Tavares, Hoji Fortuna, Vanessa Giacomo, Laura Luz, Augusto Madeira e Lucio Mauro Filho. A direção é de José Alvarenga Jr., com roteiro de Paulo Cursino e Marcos Mion, que se inspirou em sua própria experiência como pai de um filho autista para escrever a história.









