Lexa e Ricardo Vianna reúnem amigos e familiares em festa intimista para celebrar noivado Victor Chapetta / Agnews

Publicado 11/10/2024 22:01

Rio - Lexa, 29 anos, e Ricardo Vianna, 32 anos, oficializaram o noivado com uma festa intimista na tarde desta sexta-feira (11), em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio. O evento reuniu familiares e amigos próximos para celebrar a união.



O noivado, que aconteceu no início do ano durante uma viagem romântica à Noruega, teve um pedido surpresa em meio à neve e à aurora boreal. Para a celebração, o casal optou por um grupo seleto de pessoas, incluindo a pequena Cecília, filha de Ricardo, a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, sua irmã, Wenny Isa, e as amigas Pocah e Bruna Griphao.



Embora a data do casamento ainda não tenha sido revelada, sabe-se que será em 2025. O casal tem compartilhado momentos românticos desde o início do relacionamento.