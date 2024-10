Ticiane Pinheiro - Reprodução Instagram

Ticiane PinheiroReprodução Instagram

Publicado 11/10/2024 15:01

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48 anos, passou por um 'perrengue chique' ao chegar no trabalho com a camisa rasgada, na manhã desta sexta-feira (11). A apresentadora contou no Instagram Stories que precisou deixar o estúdio do programa "Hoje em Dia", da Record, após a produção notar que a alça da blusa estava descosturando.



"Perrengue chique do meu look quando cheguei do estúdio. Perceberam e tive que me trocar", declarou Ticiane, demonstrando bom humor diante da situação inesperada. Depois do incidente, ela apareceu com um look renovado para apresentar o programa.



Além de seus compromissos profissionais, Ticiane, casada com o jornalista César Tralli, também compartilha com seus seguidores momentos de sua rotina e do cotidiano do casal.