’Com a maturidade a gente descobre que dá pra ser feliz quando a vida está de cabeça pra baixo’, reflete Mel FronckowiakReprodução / Instagram

Publicado 11/10/2024 12:53

Rio - Mel Fronckowiak, de 36 anos, fez uma reflexão sobre a maturidade através das redes sociais, na manhã desta sexta-feira (11). A atriz, que há dois meses deu à luz a segunda filha com Rodrigo Santoro , de 48, também contou que está em processo de mudança e mostrou a obra da nova residência."Com a maturidade a gente descobre que dá pra ser feliz quando a vida está de cabeça pra baixo. Tenho amado perceber isso ultimamente", escreveu Mel nos stories do Instagram, com uma 'selfie' no carro.