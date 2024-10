Tati Dias e Lauana Prado - Reprodução/Instagram

Tati Dias e Lauana Prado Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2024 10:10

Rio - Tati Dias relembrou uma serenata que ganhou de Lauana Prado e compartilhou a recordação em suas redes. A cantora e a ex-De Férias Com o Ex assumiram o relacionamento em junho e vivem dividindo com os seguidores os momentos juntas.

fotogaleria "Dividir a vida com você é um sonho. Meu amor maduro. Meu amor amigo. Meu amor romântico. Meu amor safado. Te amo em todas as nossas versões, mas essa aqui, de biquíni, pé na areia e violão é sem dúvidas meu ponto fraco. Quero você pra sempre! Te amo", escreveu Tati.

Nos comentários, Lauana Prado retribuiu as palavras da namorada. "Meu amor, a vida fora da internet nem sempre é simples e singela como esse momento delicioso aí do vídeo, mas não tenho a menor dúvida de que nosso amor nasceu com a missão de nos transformar e nos fazer mulheres e seres humanos melhores todos os dias. É por isso que te quero, te escolho e te amo todo dia um tanto mais, pra fazer valer esse sagrado instante em que finalmente nos encontramos. Obrigada por ser cada dia mais meu lugar preferido no mundo. Te amo", declarou.