Fred Bruno relata experiência ao fazer ’cabelo maluco’ no filhoReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 11/10/2024 09:22

Rio - Fred Bruno, de 35 anos, relatou a experiência de fazer o 'cabelo maluco' no filho, Cris, de 3, para um evento na escola. Através das redes sociais, nesta quinta-feira (10), o jornalista contou que atendeu o pedido do pequeno, mas não tinha todos os materiais necessários e improvisou. Ao verem o resultado, internautas brincaram que o repórter do SporTV deveria ter pedido ajuda de Bianca Andrade, mãe da criança. Ele, então, disse que fez um acordo com a influenciadora e afirmou estar 'traumatizado'.



"Quando você vê na internet, você fala: 'nossa, não vejo a hora de ter um filho pra ter o dia do 'cabelo maluco'. Mas quando chega o e-mail da escola, é desesperador! O que eu vou fazer no cabelo da criança?'. [...] Mas sobrevivi! Falei: 'quero fazer o cabelo mais f*d* da história do planeta, de todas as escolas. Sou um cara criativo, me considero uma pessoa para frente, vou fazer o Allianz Parque, com o Cristiano Ronaldo em movimento, projeção de drone voando na cabeça da criança, um telão passando Baby Shark'", disse.

Apesar de ter tido várias ideias, Fred decidiu perguntar o que o Cris queria, e o pequeno respondeu: "Pai, quero um cabelo de gatinho azul". Para atender o pedido do filho, o jornalista usou spray de cabelo, recortou uma faixa e "orelhinhas". Apesar de ter tido várias ideias, Fred decidiu perguntar o que o Cris queria, e o pequeno respondeu: "Pai, quero um cabelo de gatinho azul". Para atender o pedido do filho, o jornalista usou spray de cabelo, recortou uma faixa e "orelhinhas".

De acordo com a criança, o restante da produção deveria ter um bigode. No entanto, o pai não tinha os materiais apropriados em casa e improvisou com tinta facial e hastes flexíveis como pincel. "Não tinha uma maquiagem na minha casa. Essas coisas são na casa da mãe... a gente tirou a ponta de algodão do cotonete, e a ponta começou a raspar no rosto do moleque. Começou quase a fazer uma ferida. Parecia que o gato arranhou a cara dele, e não que ele era o gato", contou. Vale lembrar que Bianca, também conhecida como Boca Rosa, é empresária e tem a própria linha de maquiagem.



Apesar disso, o pai expressou que viver esses momentos ao lado do pequeno é muito 'especial'. "É inexplicável como todo e qualquer momento é especial demais com meu 'Necão'. Ele pediu e eu dei meu máximo, acreditem. Mais uma memória indestrutível juntos", declarou.



Ao publicar os registros, o resultado não agradou os seguidores. "Fred, é cabelo. Não é fantasia", comentou uma usuária do Instagram, com 'emojis' chorando de rir. "Da próxima vez você deixa pra Bianca fazer", opinou outra internauta, aos risos. Em tom descontraído, o jornalista respondeu: "Já avisei. É tipo Natal, cada ano com um. Estou traumatizado".