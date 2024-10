Vera Viel está internada para retirada de um tumor maligno - Reprodução/Instagram

Publicado 11/10/2024 09:29

Rio - Rodrigo Faro compartilhou um registro da mulher, Vera Viel, antes do procedimento cirúrgico para retirada de um Sarcoma Sinovial, tumor raro e maligno na coxa esquerda . A modelo está internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde passará o aniversário de 49 anos, celebrado no sábado (12).