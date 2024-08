Nasce segunda filha de Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro - Reprodução / Instagram

Publicado 12/08/2024 16:39 | Atualizado 13/08/2024 13:56

Rio - Mel Fronckowiak, de 36 anos, anunciou nesta segunda-feira (12) o nascimento da segunda filha com Rodrigo Santoro, de 48. Através das redes sociais, a atriz compartilhou uma foto da pequena e contou que ela nasceu antes do esperado, mas já está em casa.

fotogaleria

"Um pouco antes do esperado, nascemos. Foi a experiência mais viceral que eu já vivi na vida e ela não me fez apenas mais forte, mas me fez perceber o tamanho infinito que eu tenho, que nós temos. Que o amor tem quando nada pode impedi-lo de existir. Estamos em casa, ainda entendendo o que vivemos, mas unidos e felizes porque a vida se fez presente mais uma vez entre nós", escreveu ela na publicação.Mel não revelou o rosto e o nome da bebê. Juntos há 12 anos, os atores já são pais de Nina, de 7 anos. Eles também preservam ao máximo a imagem a jovem, evitando publicar fotos nas redes sociais.