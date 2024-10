Lady Gaga tem 38 anos e estreou nos cinemas em 2013 - Reprodução / Instagram

Publicado 11/10/2024 11:06 | Atualizado 11/10/2024 11:07

Lady Gaga ficou "em choque" com a recepção negativa de "Coringa: Delírio a Dois", lançado nos cinemas do Brasil no último dia 3 de outubro. Agora, a equipe da artista, que atuou no filme, trabalha para que ela participe de outros projetos como forma de ajudá-la a esquecer a rejeição do público ao longa, de acordo com fontes do jornal britânico "Daily Mail".

"Gaga está surpresa com a reação a Coringa 2 e está chocada que as pessoas não tenham gostado, considerando a resposta que o filme recebeu dos críticos antes de estrear", disse um informante. "Ela colocou muito coração no filme e tem muito respeito pela base de fãs dos quadrinhos da DC. Sua equipe está analisando outros projetos que possam lançar, pois querem superar isso o mais rápido possível."

Uma segunda fonte do "Daily Mail" afirmou que a cantora esperava uma indicação do filme ao Oscar e agora, ela deseja participar do próximo filme do diretor Quentin Tarantino, que deve marcar o fim da carreira do cineasta.

O longa, classificado como um musical, conta a história de Arthur Fleck, personagem interpretado por Joaquin Phoenix, que está internado no sanatório de Arkham enquanto aguarda julgamento pelos seus crimes. Então, ele conhece Arlequina, atuada por Lady Gaga, e se apaixona.

Várias das análises consideraram "Coringa: Delírio a Dois" chato . A crítica da "Vanity Fair" diz que é "um filme episódico sem sentido que parece desdenhar do seu público". Já um trecho da resenha da "New York Magazine" afirma que a produção é "perversamente dedicada a eliminar o máximo de prazer possível de seus momentos de música e dança".

Sobre Lady Gaga

Lady Gaga, que é o nome artístico de Stefani Germanotta, tem 38 anos e nasceu em 28 de março de 1986, em Nova York, Estados Unidos. Ela alcançou o estrelato como cantora, lançando o seu primeiro álbum, "The Fame", em 2008, que já tinha hits como "Poker Face" e "Just Dance".

A artista estreou nos cinemas em 2013, no filme de ação "Machete Mata", dirigido por Robert Rodriguez e com um elenco formado por outros grandes nomes, como Mel Gibson e Charlie Sheen. Desde então, ela participou de longas-metragens como "Nasce Uma Estrela" (2018) e "Casa Gucci" (2021).