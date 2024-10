Virgínia e suas filhas - Reprodução Instagram

Publicado 12/10/2024 15:21

Rio – Virgínia, de 25 anos, surpreendeu as filhas, Maria Alice de 3 anos, e Maria Flor, de 1 ano e 11 meses, ao preparar um café da manhã para levar até a cama das meninas, na manhã deste sábado (12). A influenciadora mostrou para os seus mais de 50 milhões de seguidores no Instagram Stories, o presente que deu às filhas em comemoração ao dia Dia das Crianças.

Virginia começou preparando o café da manhã antes das filhas acordarem. Acordando cada uma com um café da manhã na cama. Depois da primeira refeição do dia, as Marias receberam o tão esperado presentes da mãe. As duas ganharam um kit de patins, com direito a joelheira e capacete.



"Feliz Dia das Crianças, minhas princesas. Amo vocês mais que tudo", declarou Virgínia, publicando um vídeo das meninas tentando andar com os brinquedos.



Casada com o cantor Zé Felipe, a influenciadora deu à luz recentemente a seu terceiro filho, José Leonardo, de 1 mês de vida.