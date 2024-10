Andressa Ganacin atualiza estado de saúde da filha prematura - Reprodução / Instagram

Publicado 12/10/2024 14:36 | Atualizado 12/10/2024 14:47

Rio - Andressa Ganacin comemorou a evolução da filha recém-nascida. Neste sábado (12), Sarah saiu da incubadora e foi para o berço. A bebê teve o parto adiantado depois de Andressa ter uma pré-eclâmpsia e precisar ficar internada. A pequena chegou ao mundo no dia 25 de setembro, após 33 semanas e 4 dias de gestação, medindo 43 cm, pesando 2020kg, na maternidade Santa Joana, em São Paulo.

"22 dias aqui no hospital acompanhando a Sarah na UTI neonatal, agora ela tá na semi-UTI. Meu olho tá uma torneira, eu tô chorando o dia inteiro, desde ontem, eu estou muito feliz. Sarah saiu da incubadora e está no berço. Ontem a gente deu o primeiro banho, trocou a primeira fralda dela, foi uma sensação que não sei explicar. Sarah tá com o pezinho em casa já, ela tá numa fase de adaptação e ela pode receber alta a qualquer momento", atualizou a mamãe com uma foto da menina nas redes sociais.Por fim, ela agradeceu o carinho e preocupação dos seguidores e não escondeu a alegria: "Ela colocou a primeira roupinha, ficou sambando dentro dela, mas ela está linda e cada dia mais forte. Ela ganhou peso, está mamando super bem e agora com fé que daqui a pouquinho ela já vai tá em casa".