Após discussão, Luana e Gizelly fazem as pazes em 'A Fazenda 16' - Reprodução / Record

Após discussão, Luana e Gizelly fazem as pazes em 'A Fazenda 16'Reprodução / Record

Publicado 14/10/2024 17:34

Rio - Na tarde desta segunda-feira, 14 de outubro, as participantes de "A Fazenda 16", Gizelly e Luana, reataram sua amizade após uma briga acalorada ocorrida no fim de semana. O desentendimento foi causado por um romance entre Gizelly e o cantor Zaac, que envolveu beijos intensos durante a festa de sábado, 12 de outubro. A reconciliação aconteceu com um abraço entre as duas.

fotogaleria

Gizelly tomou a iniciativa para tentar acalmar os ânimos e se desculpar com Luana. "Lu, deixa eu te falar uma parada, quero te pedir desculpas das coisas que eu falei, tenho muita identificação com você", declarou a ex-BBB, evidenciando o quanto o conflito a havia afetado. Luana prontamente respondeu: "Graças a Deus. Já não estava aguentando mais", demonstrando o alívio por resolver a situação.



Em um desabafo, Gizelly revelou que a situação estava a deixando profundamente triste. "Estava morrendo de saudade. Eu falei para a Su [Ellen Gervásio] que eu tenho muita dificuldade de pedir desculpa, mas que eu estava muito triste de ficar assim com você. Vamos, por favor, nunca mais brigar? Eu odeio ficar assim", disse a advogada, enquanto abraçava a amiga.



Após o pedido de desculpas, Luana também expressou seus sentimentos e carinho pela amiga. "Ai, que delícia! Eu tava esperando", disse Luana, e completou com um afetuoso "Te amo tanto!". As duas, então, decidiram encerrar o conflito de vez e continuar com sua amizade dentro do confinamento. Gizelly tomou a iniciativa para tentar acalmar os ânimos e se desculpar com Luana. "Lu, deixa eu te falar uma parada, quero te pedir desculpas das coisas que eu falei, tenho muita identificação com você", declarou a ex-BBB, evidenciando o quanto o conflito a havia afetado. Luana prontamente respondeu: "Graças a Deus. Já não estava aguentando mais", demonstrando o alívio por resolver a situação.Em um desabafo, Gizelly revelou que a situação estava a deixando profundamente triste. "Estava morrendo de saudade. Eu falei para a Su [Ellen Gervásio] que eu tenho muita dificuldade de pedir desculpa, mas que eu estava muito triste de ficar assim com você. Vamos, por favor, nunca mais brigar? Eu odeio ficar assim", disse a advogada, enquanto abraçava a amiga.Após o pedido de desculpas, Luana também expressou seus sentimentos e carinho pela amiga. "Ai, que delícia! Eu tava esperando", disse Luana, e completou com um afetuoso "Te amo tanto!". As duas, então, decidiram encerrar o conflito de vez e continuar com sua amizade dentro do confinamento.

Confira: