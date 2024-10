Thaís Fersoza e Michel Teló - Reprodução Instagram

Publicado 14/10/2024 16:00

Rio – Thaís Fersoza e Michel Teló completaram 10 anos de casados nesta segunda feira (14), e ganharam uma surpresa dos filhos, Melinda de 8 anos e Teodoro de 7. A atriz publicou no Instagram a peça bordada com as iniciais dos nomes "TM 10 anos", feita pelos pequenos, comemorando a união do casal. Os dois também foram surpreendidos com um café da manhã.



fotogaleria

Com um prato de frutas, Melinda e Teodoro escrevam: "Papai e mamãe amamos vocês, feliz 10 anos", declarou as crianças. Thaís compartilhou o momento com os internautas, expressando felicidade. "O dia começou com muitas emoções! Os pequenos prepararam uma surpresa pra gente que deixou o coração quase pulando fora do peito, que eles mesmos criaram e bordaram. Esses dois são nossos maiores presentes da vida e nosso dia não poderia ter começado melhor", afirmou.



Casados desde 2014, Thaís e Michel compartilham sua rotina com internautas nas redes sociais.