Publicado 14/10/2024 18:30

Rio - Fernanda Montenegro celebra seus 95 anos nesta quarta-feira (16) com o lançamento de um documentário especial no Globoplay, intitulado "Tributo". Nele, a icônica atriz compartilha histórias de sua carreira e vida pessoal, revisitando momentos marcantes de sua trajetória. Em meio às reflexões, Fernanda também aborda temas profundos, como a proximidade da morte, revelando que, embora pense com frequência sobre o fim, ainda não está completamente conformada com a partida inevitável.

"A consciência da morte é constante, diária, a cada segundo. Não é se conformar, é tentar aceitar, porque vai vir. O que vamos fazer? Ninguém é eterno", disse ela em trechos do documentário divulgados nas redes sociais.



A artista que almeja chegar aos 100 anos, brinca que a longevidade foi uma herança de família. "Eu sou de uma raça que dura muito. Meu pai com 90 e tantos dizia que queria chegar aos 100 anos, porque a vida é tão boa. Então eu tenho esses exemplos perto de mim, de velhos duros que aguentaram muita coisa na vida e querem chegar aos 100. Eu sou uma mulher e de ofício. Um dia a gente vai sair desse planeta. Ou [a gente] vai ficar enterrado, ou vai subir pelas alturas e buscar outra transcendência”.



