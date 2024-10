Ex-atriz mirim, Amanda Azevedo revela cachê recebido da Globo por reprise de novela - Reprodução / Rede Globo / Instagram

Publicado 14/10/2024 16:08

Rio - A ex-atriz mirim Amanda Azevedo, conhecida por seu papel como Ada Franco Leal na novela "Caras & Bocas" (2009), revelou ter recebido apenas R$ 50 pelos direitos de imagem da reprise da trama. A novela será reexibida na íntegra pelo canal Viva a partir de março de 2025, e Amanda compartilhou sua frustração com o valor pago pela emissora.



A jovem, que atualmente trabalha como professora de inglês,deu detalhes sobre o assunto em suas redes sociais. "Galera, então... Vocês pediram tanto: 'Aí, Amanda, volta para a televisão, volta para televisão'. Vou voltar, mas na reprise. Caras & Bocas vai reprisar. E é o seguinte: a Globo já está fazendo suas graças. Pô, na moral, tô tirando onda. Eles já pagaram, o cash já caiu".



"[Falam] 'caraca, Amanda, isso tudo? Assim eu vou te invejar'. Pois é, gente, R$ 50, tá? Eu nem sei o que faço com tanto dinheiro, não sei nem por onde começar", debochou a jovem.



"O que eu faço? Eu viajo? Viagem, vou ter que me organizar muito. Eu compro roupas novas com R$ 50? Será que tem alguma base que dá pra comprar com R$ 50? Não, as bases estão todas R$ 90, né? Será que dá pra comprar skin care com R$ 50? Eu não sei o que eu faço com esse dinheiro, gente, é muita coisa. É muito, muito, sabe?", complementou.



De acordo com ela, esse é o motivo de ter apostado em outra profissão. "Se você quiser ter aula comigo, fala comigo que te dou aula e a gente destrava esse inglês junto, mas eu não dependo mais de Globo nenhuma. Globo sendo Globo... Globo, melhore!".



Recentemente, atores como Mateus Solano e Sergio Marone também manifestaram críticas em relação à falta de compensação financeira adequada pelas reprises de novelas e séries de sucesso.

