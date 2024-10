Sthefany Brito celebra um mês do filho, Vicenzo - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 17:41 | Atualizado 14/10/2024 17:42

Rio - Sthefany Brito, de 37 anos, comemorou o primeiro mês de vida de seu filho caçula, Vicenzo, com uma festa em família neste domingo (13). O tema da celebração, inspirado no Homem-Aranha, foi escolhido por seu filho mais velho, Enrico, grande fã do super-herói. A atriz compartilhou registros do evento, que teve destacando o bolo temático e a "visita" do próprio herói. A atriz também revelou que Enrico será o responsável por escolher os temas das próximas comemorações mensais de Vicenzo.



"Comemoramos ontem um mês do nosso pituquinho! Um mês que Enrico oficialmente virou irmão mais velho e, por isso, todo mês ele é o responsável por escolher o super-herói da festinha do irmão… e o primeiro, surpreendendo um total de 0 pessoas, foi… Homem-Aranha! E ele até deu uma passadinha aqui em casa e deu um treinamento intensivo pro seu fã n.1, Enrico, mas já temos um aprendiz em treinamento também", declarou Sthefany.



Vicenzo nasceu no último dia 10 de setembro. O menino é fruto do casamento da atriz com o empresário Igor Raschkovsky. Eles também são mais de Enrico, que está com três anos.