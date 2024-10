Antonio Fagundes - Reprodução / Instagram

Rio - Antonio Fagundes, de 75 anos, compartilhou sua experiência ao conviver com a diabetes tipo 2 e lembrou como soube do diagnóstico, em entrevista à "GQ Brasil". "A descoberta foi violenta, há uns oito anos. Perdi 10 quilos em uma semana", lembrou o ator.

Ele explicou que seu hábito de consumir muitas frutas, ricas em frutose, foi um dos fatores que contribuíram para o surgimento da doença. "Comia muitas frutas, que têm frutose, uma espécie de açúcar, e não sabia que era um problema em excesso".

À publicação, o veterano deu detalhes de sua rotina. A sabedoria de Oscar Wilde ecoa nas palavras de Fagundes. "Tudo com moderação, inclusive a moderação". Hoje, ele demonstra que é possível viver bem com a diabetes, mantendo a doença sob controle por meio de medicação e exercícios físicos regulares. "Estou melhor do que muita gente que não tem diabetes", comemorou ele, que se dedica a treinos de musculação e atividades aeróbicas quatro vezes por semana.



A diabetes tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência à insulina e níveis elevados de glicose no sangue. Apesar do diagnóstico, Fagundes, aos 75 anos e com quase seis décadas de carreira, continua ativo e cheio de projetos. De sua estreia no streaming com a adaptação do podcast “Praia dos Ossos” à nova peça de teatro “Dois de Nós”, o ator tem como foco a promoção da cultura: “Meu propósito é hoje”.