Raquel Brito abre o jogo sobre coceira íntima - Reprodução / Instagram

Raquel Brito abre o jogo sobre coceira íntimaReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 20:56 | Atualizado 14/10/2024 20:58

Rio - Raquel Brito, de 23 anos e irmã do campeão do "BBB 24", Davi Brito, abriu o jogo sobre a coceira íntima que a incomodou durante sua participação no reality "A Fazenda". Nas redes sociais, a influenciadora esclareceu que o desconforto se deveu à depilação com lâmina de barbear. Enquanto estava na sede do programa, Raquel foi flagrada pelas câmeras com a mão na região íntima, o que gerou especulações sobre sua saúde.

fotogaleria

Raquel explicou que, após sair do reality show por questões de saúde, estava focada em sua saúde e não se preocupou com o que acontecia do lado de fora, e só ficou sabendo que o assunto viralizou nesta segunda (14). A



A jovem contou que a coceira era resultado de uma alergia ao depilador. "Eu tenho alergia ao barbeador, e o que acontece é que, quando eu depilo, fica aquela coceirinha. Em mim é pior, porque assim que passa o barbeador, já começa a coçar. Não sei se é o material da lâmina, enfim, eu tenho alergia", disse. "Lá na casa, não tinha como passar um creme ou usar alguns métodos que eu uso aqui fora, então era mais difícil", completou.



"Lá tem trocentas câmeras, então fica muito difícil. Todo mundo vê porque está sendo filmado o tempo todo. Aqui fora, eu consigo usar produtos que ajudam, mas lá não tinha como", comentou.

Raquel explicou que, após sair do reality show por questões de saúde, estava focada em sua saúde e não se preocupou com o que acontecia do lado de fora, e só ficou sabendo que o assunto viralizou nesta segunda (14). A ex-peoa foi diagnosticada com miocardite aguda e já recebeu alta hospitalar. "Eu só vi isso aí hoje.. Depois que saí, fui para o hospital, não queria saber de nada que estava acontecendo aqui fora. Eu estava focando na minha saúde 100% e ainda estou, porque eu não tô 100% recuperada".A jovem contou que a coceira era resultado de uma alergia ao depilador. "Eu tenho alergia ao barbeador, e o que acontece é que, quando eu depilo, fica aquela coceirinha. Em mim é pior, porque assim que passa o barbeador, já começa a coçar. Não sei se é o material da lâmina, enfim, eu tenho alergia", disse. "Lá na casa, não tinha como passar um creme ou usar alguns métodos que eu uso aqui fora, então era mais difícil", completou."Lá tem trocentas câmeras, então fica muito difícil. Todo mundo vê porque está sendo filmado o tempo todo. Aqui fora, eu consigo usar produtos que ajudam, mas lá não tinha como", comentou.

Ela garantiu aos seguidores que está bem de saúde. "Eu não tenho doença nenhuma, graças a Deus, viu? Eu acho até que vou fazer um exame e postar aqui para vocês acreditarem", brincou Raquel. "E não estou grávida, tá? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus", concluiu.