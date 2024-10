Ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser comunicam que filha recém-nascida recebeu alta da UTI - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 19:44 | Atualizado 14/10/2024 19:51

Rio - Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, ex-participantes do "BBB 13", anunciaram nesta segunda-feira (14) que a filha Sarah recebeu alta da UTI neonatal no último domingo (13). Os papais celebraram a recuperação da bebê, que nasceu prematura com 33 semanas no dia 25 de setembro, após a influenciadora ter uma pré-eclâmpsia e precisar ficar internada.

"Tinha que ser dia 13! O dia que Sarah foi para casa! Foram 23 dias no hospital desde que entrei com a pré eclâmpsia, 17 dias de UTI Neonatal desde o nascimento da nossa pequena e mais um capítulo da nossa história onde Deus nos ancorou a cada momento!", escreveu o casal em uma postagem conjunta no Instagram.Eles explicaram que tinham planejado uma recepção especial para a chegada da filha no hospital, mas com o parto prematuro, isso não foi possível. Assim, decidiram transformar a recepção em uma comemoração em casa. "Tínhamos planejado uma recepção linda com a Helenita Leme [organizadora de eventos] para a Sarah no hospital para o nascimento dela, porém não esperávamos que ela viria um mês e meio antes… e ao invés do tão sonhado quarto, ela fosse para os cuidados intensivos da UTI. Então não fazia sentido fazer essa recepção sem ter ela nos nossos braços! Foi quando decidimos levar para casa essa recepção tão linda e tão especial que só ela faz, para o dia da nossa vitória… A alta do hospital! E esse dia chegou!"."Ontem foi mais um dia para ficar para a história! Que dia lindo! Que momento! Toda honra e toda glória a Deus por essa vitória! Vencemos a UTIN! Gratidão por todo amor e carinho de cada um de vocês!", finalizaram.