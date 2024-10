Andressa Ganacin e Nasser anunciam nascimento da filha - Reprodução de vídeo / Thalita Castanha

Publicado 09/10/2024 12:15

Rio - A ex-BBB Andressa Ganacin deu à luz Sarah, sua primeira filha, fruto do relacionamento com Nasser. A bebê veio ao mundo pesando 2,020 kg e com 43cm, através de uma cesariana, no dia 25 de setembro. O anúncio da chegada da bebê foi feito pela influenciadora no Instagram, nesta quarta-feira (9). Ela compartilhou um vídeo do momento especial, no Instagram, e informou que a pequena está na UTI neonatal.

"Sarah nasceu! Às 12:12h, com 2020kg e 43cm. O parto foi uma cesária tranquila e repleta de muito amor!

Tanto eu como a Sarah fomos direto aos cuidados da UTI. E por conta de reestabelecer nossa saúde (física e mental), aguardamos o momento certo para compartilhar com vocês tudo o que aconteceu nessas últimas semanas. A mamãe recebeu alta nesse último final de semana e a Sarinha ainda está em evolução na UTI neonatal aqui da maternidade Santa Joana. Está evoluindo a cada dia e cada pequena conquista faz nosso coração vibrar!", afirmou Ganacin na legenda.

Andressa contou aos fãs recentemente que teve uma pré-eclâmpsia e precisou ficar internada antes do nascimento da filha.