John Fossitt é membro da banda de Bruno Mars desde 2012 - Reprodução / Instagram

John Fossitt é membro da banda de Bruno Mars desde 2012Reprodução / Instagram

Publicado 09/10/2024 10:52 | Atualizado 09/10/2024 11:00

O tecladista John Fossitt, membro da banda do artista Bruno Mars, surpreendeu o público brasileiro ao tocar "Cheia de Manias", um clássico do grupo de pagode Raça Negra, durante um show no estádio Morumbis, em São Paulo. Os fãs presentes foram ao delírio e cantaram a música em cima do instrumental.

fotogaleria

A homenagem chegou aos integrantes do conjunto, que comemora 40 anos em 2024. O vocalista, Luiz Carlos, publicou um vídeo do momento e elogiou a performance. "E a galera vibra! 'Cheia de Manias' no show do talentoso Bruno Mars! Aqui é o Brasil! Agora sim, pega o seu CPF, Bruninho", disse. A homenagem chegou aos integrantes do conjunto, que comemora 40 anos em 2024. O vocalista, Luiz Carlos, publicou um vídeo do momento e elogiou a performance. "E a galera vibra! 'Cheia de Manias' no show do talentoso Bruno Mars! Aqui é o Brasil! Agora sim, pega o seu CPF, Bruninho", disse.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a homenagem durante o show, realizado na última sexta-feira (4). "Eu estava lá, não teve como não me emocionar, do nada o tecladista lança 'Cheia de Manias', mais de 70 mil pessoas cantando", escreveu uma fã.



John Fossitt já havia levado o público brasileiro ao delírio durante apresentação de Bruno Mars no festival "The Town", também na capital paulista, em setembro de 2023. Na ocasião, ele tocou "Evidências", sucesso da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó.

Este foi o primeiro de uma série de shows que Mars e o seu grupo estão fazendo pelo Brasil. Ele ainda fará mais três exibições em São Paulo, três no Rio de Janeiro, duas em Brasília, duas em Curitiba e uma em Belo Horizonte, ao longo dos meses de outubro e novembro.