Publicado 09/10/2024 10:46 | Atualizado 09/10/2024 12:15

Rio - Maria Gadú, de 37 anos, foi diagnosticada com covid-19. A informação foi transmitida pela Portela, na noite desta terça-feira (8). No comunicado publicado no Instagram da escola de samba, é dito que o show da cantora, que seria na quadra da agremiação no próximo sábado (12), foi adiado por questões de saúde.

"Informamos a todos que, devido ao quadro de saúde da cantora Maria Gadú, que testou positivo para covid-19, sua participação no evento foi adiada para o próximo mês", iniciou a nota.



Em seguida, eles desejaram 'boa recuperação' e disseram que a cantora participará do evento no próximo mês. "A Portela e a organização da tradicional feijoada desejam uma pronta recuperação à artista e aguardam ansiosamente a sua presença na próxima edição da feijoada, no mês de novembro", finalizou o texto.