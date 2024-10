Ludmilla - Reprodução Youtube

LudmillaReprodução Youtube

Publicado 14/10/2024 19:57 | Atualizado 14/10/2024 21:03

Rio - Nesta segunda-feira (14), Ludmilla abriu o jogo sobre sua decisão de recusar algumas entrevistas. A cantora revelou que passou a se resguardar após sofrer com falas distorcidas em entrevistas passadas. "Eu já fiz algumas outras entrevistas, há alguns anos atrás, e às vezes a galera acabava tirando de contexto o que eu falava", disse. Segundo Ludmilla, essa prática a afastou dos veículos de comunicação.

Em agosto deste ano, a artista foi convidada para participar do programa 'De Frente com Blogueirinha', comandado pelo ator e influenciador Bruno Matos. Apesar do sucesso do programa, Ludmilla recusou o convite. Além de sua postura mais reservada com a imprensa, ela revelou que a decisão foi influenciada por um episódio que aconteceu no Prêmio Multishow de 2019, quando ela foi vítima de racismo.Em conversa com o jornalista Leo Dias, Ludmilla relembrou o que aconteceu nos bastidores do prêmio. Naquela noite, ela se tornou a primeira mulher negra a ganhar a categoria de 'Cantora do Ano'. No entanto, sua felicidade ao subir ao palco foi interrompida por vaias e ofensas racistas. "Eu fui subir no palco, feliz da vida, pra pegar o prêmio e daí eu comecei a ser vaiada e atacada, tipo, um monte de gente me chamando de macaca, com palavras racistas horríveis”, relatou.Ela também contou que, em meio à tensão, o ator Paulo Gustavo a ajudou a sair do palco. "Quem me levantou daquele chão foi o Paulo Gustavo, gente, porque senão era pra eu cair ali", disse Ludmilla, visivelmente emocionada. O apoio do amigo foi fundamental para que ela continuasse: "Eu levantei dali de cabeça erguida e fui sentar no meu lugar".No dia seguinte ao episódio, Ludmilla se deparou com um vídeo de Blogueirinha em que a influenciadora dizia que a cantora deveria "agradecer" pelas vaias. “Eu simplesmente só fiquei mal, nem falei nada, não revidei, não falei nada, só quis apagar esse episódio da minha cabeça”, contou a artista.Mesmo após esse ataque, Blogueirinha continuou com as críticas em outros momentos, chegando a ir até shows da cantora. Ludmilla ponderou sobre o comportamento da influenciadora, destacando que, apesar de entender que se trata de um personagem, a situação foi além do limite. "É um personagem? É. Mas a brincadeira só tá legal quando tem duas pessoas rindo. Quando tem uma pessoa só, não é uma brincadeira”, concluiu Ludmilla.