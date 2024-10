João Vicente de Castro revela desentendimento entre Vera Fischer e Kéfera nos bastidores de novela - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 22:42

Rio - João Vicente de Castro, de 41 anos, revelou nesta segunda-feira (14) que Vera Fischer, de 72, e Kéfera, de 31, tiveram uma briga nos bastidores da novela "Espelho da Vida" (2018), da TV Globo. Em entrevista ao podcast "De Frente com Blogueirinha", o ator contou que o desentendimento acabou se transformando em uma piada entre o elenco, a ponto de inspirar o nome de um grupo de mensagens criado pelos artistas que atuavam na trama.



"A Vera é uma mulher de uma carreira muito extensa, uma mulher que já passou por muita coisa na vida e, às vezes, ela estava lá tomando os drinks dela, falando besteira e a gente respeitava. Vamos que vamos, é a Vera Fisher", começou o ator.



"A gente [estava lá] conversando e, uma dada hora, a Kéfera achou que a Vera Fisher tinha bebido demais. E ela, doida e com uma autoestima de quem tem muito seguidor, fez assim: 'Vera, está bom'", disse ele, demonstrando que a influenciadora tirou o copo da mão da veterana.



"A Vera voou nela. Tacou a bolsa [nela]. Lógico que não bateu nela, mas foi tipo: 'Você está louca? Tenho 60 anos de Rede Globo'. Depois, teve a frase que deu origem ao grupo da novela, que é 'Perdi minha bolsa'. A Vera levantou e falou: 'Cadê minha bolsa? Acho que eu perdi minha bolsa'. E ela saiu com essa frase. A gente ria muito dessa história. Todos nós, depois a Vera, a Kéfera", finalizou.



