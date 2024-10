Luiza Martins mostra encontro com Péricles - Reprodução do Instagram

Luiza Martins mostra encontro com PériclesReprodução do Instagram

Publicado 14/10/2024 14:28

Rio - Luiza Martins conheceu o ídolo, Péricles, e compartilhou um vídeo do momento especial com os mais de dois milhões de seguidores no Instagram, nesta segunda-feira (14). Nas imagens, a artista, conhecida pelo sucesso "S de Saudade", aparece surpresa quando o cantor entra em seu camarim.

"Eu sou muito sua fã. Gosto muito de você", disse Luiza ao abraçar Péricles. Ele brincou com a cantora dizendo que esperava uma ligação dela. "Chegou em você?", quis saber a sertaneja, em choque. "Lógico", respondeu o cantor. Em seguida, Luiza se ajoelhou e fez um pedido especial ao ídolo: "Péricles, grava uma música comigo?". Ele, claro, aceitou.

Na legenda da publicação, a cantora escreveu: "Conheci meu ídolo, ele é um fofo e agora eu entendo meus fãs. Péricles, te amo, cara!".

Luiza ganhou notoriedade quando fazia dupla com Maurílio, que morreu aos 28 anos, em 2021. O cantor estava internado em hospital de Goiânia após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Depois da morte do amigo, ela decidiu seguir carreira solo.