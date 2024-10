Adriana Lima retorna às passarelas para o desfile da Victoria’s Secret - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 14:04 | Atualizado 14/10/2024 14:09

Rio - Adriana Lima foi confirmada no desfile de retorno do "Victoria's Secret Fashion Show", nesta segunda-feira (14). Através das redes sociais, a marca de lingeries compartilhou um vídeo emocionante com um toque de humor para anunciar a volta da modelo brasileira às passarelas.

No vídeo, Adriana pega um táxi e, com os olhos emocionados, pede que o motorista a leve para casa. "Para onde?", pergunta o taxista. "Casa, estou indo para casa", responde a modelo. "Eu não faço a mínima ideia de onde você mora", quebra o clima o motorista. "Oh, desculpa! Você pode me levar ao Victoria's Secret Fashion Show? Estou de volta!", afirma Adriana.

De volta após cinco anos, o evento acontece nesta terça-feira (15), em Nova York, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo, online, pelo Prime Video, YouTube, Instagram e TikTok.

Com uma longa história com o tradicional desfile, Adriana Lima já representou o Brasil em 18 edições. Sua estreia aconteceu em 2001, aos 20 anos, enquanto sua última participação foi em 2018 quando recebeu uma homenagem especial, se consagrando uma das maiores Angels de todos os tempos.