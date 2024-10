Ticiane Pinheiro combina visual com a filha caçula - Reprodução de vídeo / Instagram

Ticiane Pinheiro combina visual com a filha caçulaReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 14/10/2024 11:07

Rio - Ticiane Pinheiro, de 48, compartilhou nas redes sociais, neste domingo (13), registros de um almoço em família em que aproveitou para combinar o visual com a filha mais nova, Manuella, de 5 anos. A apresentadora também foi acompanhada do marido, o jornalista Cesar Tralli, dos pais, Helô Pinheiro e Fernando Pinheiro, e do irmão, Fefe Pinheiro.

fotogaleria

"Domingo recheado de amor", escreveu Tici na legenda da publicação. Nos registros, mãe e filha posam com o look exatamente igual, composto por casaco e sapato bege e calça branca. No vídeo, ela também mostrou alguns momentos em que a família apareceu juntinha.A filha mais velha da apresentadora, Rafaella Justus, de 15 anos, não foi ao almoço, já que estava com a família do pai, o empresário Roberto Justus.Nos comentários da publicação, internautas não economizaram nos elogios. "Meu sonho é envelhecer com a beleza e o vigor da Helô Pinheiro! Inspiração!", disse um usuário do Instagram. "Família linda que admiro sem conhecer pessoalmente", expressou uma seguidora. "Família linda e amorosa", opinou uma terceira pessoa.