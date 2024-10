Chitãozinho e Xororó participam de show de Bruno Mars - Reprodução de vídeo

Publicado 14/10/2024 07:35

Rio - A dupla Chitãozinho & Xororó fez uma participação especial no último show de Bruno Mars no MorumBis, em São Paulo, neste domingo (13). Os sertanejos entoaram o hit "Evidências" e levou o público à loucura. No palco, os dois ainda cumprimentaram o astro internacional.

Na plateia, Astrid Fontenelle publicou um vídeo do momento e comentou: "Esse Bruno Mars é um craque! Não precisava de mais nada, mas mesmo assim levou hoje Chitãozinho & Xororó para fechar com chave de ouro as apresentações em São Paulo. E posso falar? Fiquei emocionada. Lindo demais o Morumbi inteiro cantando Evidências". Além da apresentadora, outros famosos também conferiram o show, como Bianca Andrade, Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello e Diego Martins.

Vale lembrar que Thiaguinho também se apresentou no show de Bruno Mars, no MorumBis, em São Paulo. O momento especial aconteceu na última quarta-feira (9). O artista cantou "Cheia de Manias" enquanto John Fossitt arrasava nos teclados. "Deus é bom o tempo todo! Muito obrigado, John Fossitt. Você é incrível!!! E Bruno Mars… Você é minha inspiração! Que prazer!", disse.

Após as apresentações em São Paulo, Bruno desembarca no Rio de Janeiro para os shows nos dias 16, 19 e 20 de outubro. Depois, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte são os próximos destinos de Bruninho.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Astrid Fontenelle (@astridfontenelle)