Thiaguinho participa de show de Bruno MarsReprodução de vídeo

Publicado 10/10/2024 08:03 | Atualizado 10/10/2024 08:05

Rio - Thiaguinho tirou a maior onda e fez uma participação especial no show de Bruno Mars, no MorumBis, em São Paulo, nesta quarta-feira (9). O cantor entoou os versos de "Cheia de Manias" enquanto John Fossitt arrasava nos teclados. O público foi à loucura. Um vídeo do momento foi compartilhado pelo artista no Instagram.

"Deus é bom o tempo todo! Muito obrigado, John Fossitt. Você é incrível!!! E Bruno Mars… Você é minha inspiração! Que prazer!", escreveu na legenda.

Amigos de Thiaguinho também vibraram com o momento. "Que máximo", disse Preta Gil. "Tem tantas coisas nesse vídeo! Parabéns meu irmão… você merece viver tudo que a vida pode proporcionar para você", afirmou Rafael Zulu. "Zerou", opinou a ex-BBB Thelma.

Bruno Mars está em uma verdadeira maratona de shows no Brasil. Das 14 apresentações marcadas no país, ele ainda tem mais dois em São Paulo. Em seguida, o cantor desembarca no Rio de Janeiro para os shows nos dias 16, 19 e 20 de outubro. Depois, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte são os próximos destinos de Bruninho.