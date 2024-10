Daniel Rocha e Vitória Strada - Reprodução do Instagram

Daniel Rocha e Vitória StradaReprodução do Instagram

Publicado 14/10/2024 08:03 | Atualizado 14/10/2024 08:14

Rio - Tem casal novo na área! Nívea Maria entregou que Daniel Rocha, seu parceiro na peça "Norma", está namorando Vitória Strada. A veterana ainda teceu vários elogios à atriz, que interpretou sua sobrinha na novela "Tempo de Amar" (2017), da TV Globo.

O assunto surgiu durante uma entrevista de Nívea e Daniel ao portal gaúcho "GZH". Eles falavam sobre o espetáculo quando o radialista brincou com o ator sobre a responsabilidade de atuar ao lado da veterana. "Já que tua namorada é gaúcha, tu deve conhecer muito bem a palavra ‘cagaço'", brincou.

Nívea, então, expôs o namoro do colega. "E eu queria dizer aqui uma coisa, que a namorada — posso dizer o nome da sua namorada? Posso falar?". Daniel concordou. "A namorada gaúcha dele fez minha sobrinha já numa novela. Vocês conhecem muito bem, que é Vitória Strada! Essa coisa linda, essa atriz maravilhosa da nova geração, essa estrela, ela é um espetáculo".

Vitória estava solteira desde o meado do ano passado quando anunciou o término do noivado com Marcella Rica. As duas estavam juntas desde 2019. Já Daniel comunicou o fim do relacionamento com a modelo Mariana Nunes, após três anos, em dezembro de 2023.