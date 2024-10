Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso recebem famosos em rancho para festão - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2024 08:07

Rio - Giovanna Ewbank, de 38 anos, e Bruno Gagliasso, de 42, receberam diversos famosos, neste sábado (12), para celebrar o aniversário de 44 anos do amigo, o produtor Léo Fuchs. O festão aconteceu no rancho do casal, na região serrana do Rio.

"Fim de semana mais que especial", escreveu o produtor na legenda da publicação do Instagram. No registro, a atriz Bruna Marquezine aparece juntinha do namorado, o também ator João Guilherme. Juliette também posou ao lado do amado, Kaique Cerveny. Carolina Dieckmann, Andre Marques, Guilherme Fontes, Hugo Gloss e Thay Oliveira foram outras personalidades que marcaram presença. Titi, Bless e Zyan, os filhos de Ewbank e Gagliasso, também participaram do festão.O tema da festa foi "Noite do Branco", em que todos os convidados usaram roupas dessa cor. Para encerrar a celebração, eles soltaram a voz. "E a noite não poderia acabar sem um karaokê, né?", disse Giovanna nos stories do Instagram. Já no domingo (13), eles aproveitaram o dia com um almoço especial. "Acabei de acordar [e vim] para a feijoada diretamente", brincou Gio.